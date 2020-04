Gears of War 3 e Judgment giocabili su PC attraverso l'emulatore Xbox 360 Xenia (Di mercoledì 29 aprile 2020) Mentre gli ultimi giochi della serie Gears of War stanno raggiungendo il PC, le prime uscite del franchise non sono mai state pubblicate sulla piattaforma. A parte il primo gioco. I giocatori PC non hanno mai avuto la possibilità di giocare a Gears of War 2, Gears of War 3 o a Gears of War Judgment. Tuttavia, le cose stanno per cambiare poiché tutti questi giochi sono ora completamente giocabili attraverso l'emulatore Xbox 360, Xenia.Da quello che sappiamo finora, Microsoft non prevede di pubblicare alcun remake di questi giochi GOW. Pertanto, i giocatori PC possono sperimentarli solo tramite l'emulatore Xenia. Naturalmente, avrete anche bisogno di un gamepad X360 poiché non è possibile utilizzare l'accoppiata mouse/tastiera.L'utente YouTube Andrew Russell ha presentato Gears of War 3 e Gears of War: Judgment in esecuzione sull'ultima versione di Xenia ... Leggi su eurogamer Xbox Series X in azione : ecco il primo video gameplay con Gears of War 5 e Minecraft

