Fase 2, dal turismo dolce alla scelta della bici: come possiamo dimostrare a Madre Natura di aver capito i nostri errori (Di mercoledì 29 aprile 2020) Stiamo vivendo una situazione paradossale. Da una parte siamo bloccati nelle normali attività da un virus che ci ha ridimensionati, che ci ha tolto la convinzione malsana che avevamo, di essere padroni incontrastati del mondo. Dall’altra c’è ancora chi è convinto che, appena passerà, sarà necessario ripartire a spron battuto con le solite attività, con i nostri progetti, per recuperare fatturato e rimettere a posto i conti, che certamente stanno dando numeri preoccupanti. Un virus è bastato per mettere all’angolo tutte le nostre certezze di onnipotenza. La Natura, ancora una volta, ci ha messo di fronte alle nostre fragilità, alla nostra arroganza. E ci sta urlando, per l’ennesima volta, che stiamo sbagliando tutto, che stiamo progettando percorsi ormai insostenibili, che si basano su progettualità ... Leggi su ilfattoquotidiano Sono le Venti (Nove) - dalla Fase 2 di Milano all’intervista all’architetto Boeri : rivedi il programma di Peter Gomez

Fase 2 del meteo : dall'anticiclone africano a temporali e nubifragi

