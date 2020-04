Covid-19, il bollettino del “San Pio”: un tampone e un test rapido positivi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’azienda ospedaliera “San Pio” ha comunicato di processato quest’oggi 80 tamponi, dei quali tre hanno dato risultati positivi. Dei tre positivi, solo uno rappresenta però un nuovo caso, relativo a un soggetto residente nella provincia di Benevento. Gli altri due, invece, si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Sono stati processati, inoltre, 18 test rapidi, dei quali uno solo con esito positivo. L'articolo Covid-19, il bollettino del “San Pio”: un tampone e un test rapido positivi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Covid-19 Italia bollettino : 548 malati in meno - 203.591 casi totali (+2.086) - 71.252 guariti (+2.311) - 27.682 morti (+323)

Covid-19 - il bollettino del 29 aprile : contagi diminuiti

Covid-19 Italia bollettino : prosegue calo malati (-608). Contagi totali 201.505 (+2.091) - 68.941 guariti (+2.317) - 27.359 morti (+382) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’azienda ospedaliera “San Pio” ha comunicato di processato quest’oggi 80 tamponi, dei quali tre hanno dato risultati. Dei tre, solo uno rappresenta però un nuovo caso, relativo a un soggetto residente nella provincia di Benevento. Gli altri due, invece, si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. Sono stati processati, inoltre, 18rapidi, dei quali uno solo con esito positivo. L'articolo-19, ildel “San Pio”: une unproviene da Anteprima24.it.

micheleemiliano : Oggi in Puglia 10 casi Covid: dati che ci danno un po’ di conforto, a due mesi dall’inizio dell’emergenza. Con i Di… - micheleemiliano : Questa è la curva dei contagi in #Puglia dall’inizio dell’epidemia a oggi. Il grafico mostra che in questo momento… - stenric56 : RT @maninblack53: @incorreggibile @_MoonDreams @chierici1950 @Gianlustella Siamo costretti a sentire il bollettino dei falsi morti da #covi… - firenzeviola_it : COVID-19, Bollettino in Italia: i dati del 29 aprile - VoceGiallorossa : ?? #COVID19 - Il bollettino di oggi: +2.086 nuovi contagi. Nello specifico, rispetto a ieri, -548 attualmente positi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino Covid-19 Italia bollettino: prosegue calo malati (-608). Contagi totali 201.505 (+2.091), 68.941 guariti (+2.317), 27.359 morti (+382) Il Messaggero Coronavirus, bollettino del 29 aprile: 203.591 contagiati di cui 71.252 guariti e 27.682 decessi

In Italia ci sono ad oggi, mercoledì 29 aprile, 203.591 casi di Coronavirus (+ 2.086 rispetto a ieri), di cui 71.252 guariti (+4.311) e 27.682 decessi (+ 323 ). Sono questi i numeri dell'ultimo ...

Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile

A oggi, 29 aprile, il totale delle persone attualmente positive al COVID-19 sono 104.657, 548 in meno rispetto ai dati di ieri quando si era registrato comunque un decremento leggermente superiore di ...

In Italia ci sono ad oggi, mercoledì 29 aprile, 203.591 casi di Coronavirus (+ 2.086 rispetto a ieri), di cui 71.252 guariti (+4.311) e 27.682 decessi (+ 323 ). Sono questi i numeri dell'ultimo ...A oggi, 29 aprile, il totale delle persone attualmente positive al COVID-19 sono 104.657, 548 in meno rispetto ai dati di ieri quando si era registrato comunque un decremento leggermente superiore di ...