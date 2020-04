Coronavirus, Colao: “Apertura a ondate per testare sistema. Necessari monitoraggio dati e mascherine. L’app? Entro maggio o inutile” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Un’apertura ad ondate” permette di testare il sistema, ma andranno sempre monitorati andamento dell’epidemia, tenuta del sistema ospedaliero, disponibilità dei dispositivi protettivi”. Vittorio Colao, capo della task force per la Fase 2, in una intervista al Corriere della sera, parla della data chiave del 4 maggio. Di quella ripartenza solo per alcuni e nel nome della massima prudenza che ha suscitando l’allarme di molti comparti. Il top manager, già ad di Rcs e Vodafone, ricorda che il 4 maggio si rimetteranno al lavoro “quattro milioni di italiani tra costruzioni, manifattura, servizi collegati, ovviamente nel rispetto dei protocolli. Molti sono già partiti lunedì, anche se questo nella comunicazione si è un po’ perso. Ne rimangono due milioni e 700 mila, più la pubblica amministrazione. ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Colao “Apertura a ondate per testare il sistema”

