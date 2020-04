Commercianti in rivolta contro il governo: “Siamo in ginocchio, serve liquidità” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr – Saracinesche rialzate, luci accese, manifestazioni in piazza. Da Nord a Sud decine di migliaia di Commercianti stanno protestando da alcuni giorni contro il nuovo Dpcm del governo. Tra i più penalizzati vi sono senza alcun dubbio ristoratori e baristi, che non potranno riaprire fino a giugno e nel frattempo rischiano di finire sul lastrico. Così oggi in diverse città, da Milano a Roma, passando per Firenze, gestori di bar e ristoranti hanno consegnato oggi le chiavi delle loro attività ai rispettivi sindaci. Una protesta eclatante e decisamente simbolica, perché oltretutto a loro si sono uniti anche gestori di altre attività (come parrucchieri e centri estetici) che al momento non hanno ricevuto adeguati sostegni da parte del governo. A Firenze ad esempio sono più di 1500 i mazzi di chiavi consegnati direttamente al ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus - la rivolta dei commercianti : aperti senza vendere

Principe (Confcommercio), Bonoli (Confesercenti) e Tazza (Asvicom) concordi: «Il settore è già in ginocchio e attendere ancora è come andare al massacro» CREMONA (28 aprile 2020) - Un grido di dolore

