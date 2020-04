Come funzionano le Messenger Rooms, tutto sulle stanze Facebook (Di mercoledì 29 aprile 2020) Come funzionano le Messenger Rooms, indicate anche Come le stanze di Facebook? Molti italiani, da poche ore, visualizzano l'invito sul social a creare una propria stanza virtuale per chiacchierare con amici, parenti e colleghi, fare un aperitivo, magari anche festeggiare un compleanno. Quali sono dunque i passaggi da compiere? Da Facebook, per far partire una delle Messenger Rooms, bisognerà andare sul comando "Crea Stanza" all'inizio del proprio stream di contenuti in bacheca, accompagnato dall'icona di una videocamera viola. Da app Messenger, invece, si parte selezionando la scheda “Persone” e poi la specifica opzione “Crea una stanza”. Ognuna delle Messenger Rooms create potrà avere delle caratteristiche ben precise. Si potrà ad esempio selezionare il tipo di attività che si svolge al suo interno, ad esempio una ... Leggi su optimagazine Ecco cosa sono e come funzionano i test sierologici

Prenderemo il sole dentro i famosi pannelli in plexiglass? L'ideatore del progetto a Live spiega come funzionano

