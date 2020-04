Alitalia | il commissario Leogrande | “Obiettivo dividerla in due entro giugno” Per la

(Di mercoledì 29 aprile 2020)vola basso. E il suo, Giuseppe, naviga a vista, rispondendo in maniera evasiva alle domande dei deputati. Nell’audizione alla camera emerge uno scenario incerto per l’ex compagnia di bandiera. Con il denaro stanziato per la nazionalizzazione dal Cura Italia che rischia di essere bruciato senza riportare l’sulla giusta rotta. Dalnon arriva alcun piano industriale, né tanto meno stime sul denaro pubblico che ancora potrebbe essere necessario all’azienda “nazionalizzata” o riflessioni “strategiche” sui potenziali partner, ma essenzialmente solo i numeri del pesante impatto del lockdown. Ad aprile i ricavi disono crollati di quasi il 100%, con le vendite che si sono fermate a 5 milioni a fronte dei 160 dell’anno precedente. “Siamo partiti con l’idea di ...

Corriere : Alitalia, ricavi giù del 97% ad aprile. Il commissario: nascerà una nuova società - Corriere : Alitalia, ricavi giù del 97% ad aprile. Il commissario: nascerà una nuova società - Fit_Cisl_ENAV : RT @FitCisl: #29aprile @salvopellecchia : I lavoratori @Alitalia hanno diritto di conoscere il futuro che li aspetta. È dal 20/2 che abbiam… - FuocoRosario : RT @FitCisl: #29aprile @salvopellecchia : I lavoratori @Alitalia hanno diritto di conoscere il futuro che li aspetta. È dal 20/2 che abbiam… - perrone_d : RT @FitCisl: #29aprile @salvopellecchia : I lavoratori @Alitalia hanno diritto di conoscere il futuro che li aspetta. È dal 20/2 che abbiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia commissario

TGCOM

Alitalia vola basso. E il suo commissario, Giuseppe Leogrande, naviga a vista, rispondendo in maniera evasiva alle domande dei deputati. Nell’audizione alla camera emerge uno scenario incerto per l’ex ...(Teleborsa) - L'audizione in Commissione Trasporti di Montecitorio del Commissario straordinario di Alitalia Giuseppe Leogrande è in parte apprezzata dai sindacati, ma con non pochi "distinguo", a par ...