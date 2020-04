fattoquotidiano : Coronavirus, dal 1 gennaio quasi duemila morti nelle Rsa bergamasche: 1.322 in più rispetto al 2019. Ispezioni dei… - Corriere : Bergamo, la Procura: nelle case di riposo morti 1.322 anziani in più rispetto al 2019 - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nelle Rsa della Bergamasca 1.322 morti in più rispetto al 2019 #coronavirus - DonatoSaliola : RT @Corriere: Bergamo, la Procura: nelle case di riposo morti 1.322 anziani in più rispetto al 2019 - raffaellamucci1 : RT @Corriere: Bergamo, la Procura: nelle case di riposo morti 1.322 anziani in più rispetto al 2019 -

Ultime Notizie dalla rete : 322 morti Coronavirus, i morti in Piemonte sfiorano quota 3 mila. I contagi: +322 rispetto a ieri La Stampa 1.322 morti in Rsa Bergamo rispetto al 2019?/ Solo 8 case su 65 con pazienti Covid

+1.322 morti: questo il bilancio comparando i decessi registrati nelle Rsa di Bergamo dal 1° gennaio al 29 aprile 2019 e quelli registrati dal 1° gennaio 2020 ad oggi. Lo ha reso noto il procuratore a ...

