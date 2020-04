Ufo | il Pentagono pubblica tre video di fenomeni aerei non identificati

(Di martedì 28 aprile 2020) Ilha diffuso lunedì tredi avvistamenti di Ufo - o meglio: «non» - effettuati da parte di suoi velivoli. Le clip circolavano da più di un anno ed erano state inizialmentete dall'organizzazione To The Stars Academy of Arts & Sciences: una riguardava la ripresa effettuata nel 2004 da un F/A-18 Super Hornet grazie a infrarossi avanzati denominati Atflir nella quale si vede sfrecciare un oggetto compatto oblungo che procede molto rapidamente. Nella clip i sensori inquadrano il misterioso fenomeno aereo capace di accelerazioni che rendono difficile il riposizionamento ai sensori stessi per lo stupore dei piloti, di cui si sente l'audio. Tra dicembre 2017 e marzo 2018 erano emersi tredi «non» (Unidentified Aereal Phenomena), la definizione che continua ad essere ...

SkyTG24 : Usa, il Pentagono pubblica ufficialmente tre video di Ufo - fanpage : USA, il Pentagono rilascia video sugli UFO. Oggi, il via libera. Le immagini - Adnkronos : Pentagono autorizza diffusione video su Ufo - DiventandoJeeg : Ci possono aiutare solo loro. ?? UFI venite a darci il vaccino ! - lucillalilla : RT @HuffPostItalia: Il Pentagono ha pubblicato tre video di Ufo ripresi dalla Marina statunitense -

Ultime Notizie dalla rete : Ufo Pentagono

Per favore inserisci un indirizzo e-mail valido Grazie per aver effettuato l’iscrizione! A breve riceverai una mail di conferma. Si è verificato un problema durante la tua iscrizione. Riprova più tard ...Il Pentagono ha diffuso per la prima volta tre video che mostrano "oggetti volanti non identificati". Le clip mostrano le immagini riprese dalle telecamere Us Navy negli anni scorsi (tra il 2004 e il ...