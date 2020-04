(Di martedì 28 aprile 2020) Il disastro di Giuseppe Conte in una parola: "". Il mistero dell'ultimo dpcm, ossia il permesso di vedere i "" nella Fase 2. E su chi siano i suddetti si è scatenata un'aspra polemica, e tanta ironia, tanto che il governo è stato costretto a puntualizzare diverse volte, ampliando la platea anche a "fidanzati" e persone con cui si ha "un legame stabile". Il solito caos, insomma. E alla vicenda,ha dedicato un tweet, con il quale colpisce il governo e ancheDi. Scrive infatti il direttore di Libero: "Per sapere il significato di conginuto bisogna interpellare Di, esperto divi". Chissà, magari ilsaprà darci una spiegazione plausibile...

Noovyis : ('Provate a chiederlo a Luigi Di Maio'. Congiunti, Vittorio Feltri ridicolizza il grillino (e tutto il governo)) P… - GiordanoCereda : @barbaraschiarol @micheleboldrin Provate a chiederlo. Comunque già abbiamo i sovranisti da sopportare. Ci mancavano… - rosydandrea1 : RT @19861Massimo: @Alessia_ing Provate a chiederlo a qualcuno del Bilderberg...in TV ce ne sono parecchi ?? - Alessia_ing : RT @19861Massimo: @Alessia_ing Provate a chiederlo a qualcuno del Bilderberg...in TV ce ne sono parecchi ?? - 19861Massimo : @Alessia_ing Provate a chiederlo a qualcuno del Bilderberg...in TV ce ne sono parecchi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Provate chiederlo

LiberoQuotidiano.it

Il disastro di Giuseppe Conte in una parola: "Congiunti". Il mistero dell'ultimo dpcm, ossia il permesso di vedere i "congiunti" nella Fase 2. E su chi siano i suddetti si è scatenata un'aspra polemic ...Considerato che il Comune di Foggia sospenderà l’erogazione del buono per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 ai servizi nidi convenzionati come da indicazioni regionali, si genereranno eco ...