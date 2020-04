Ma i veri runner sul Lungomare “liberato” non c’erano

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 aprile 2020) Guardate le foto. I dettagli. Ora lo chiamano outfit, ché anche l’abito fa il, con buona approssimazione: tanti tutoni da divano, scarpe di Decathlon intonse, ragazzini a frotte che avanzano per spintoni, qualche solitario atleta “da quarantena”, bici, passeggiatori agonistici di cani. Pasquetta, praticamente. Ma sul“liberato” per un giorno appena, inon c’erano. Magari qualcuno sì, camuffato nell’euforia dell’ora d’aria. Ma i grupponi dell’alba, quelli che senti vociare sotto le finestre d’inverno, quando è ancora buio e la sveglia non s’è ancora svegliata, hanno dato buca. Per snobismo, un po’. Per paura, qualcun altro. Ma soprattutto perché quella non è corsa, non è allenamento. Nemmeno dopo due mesi a fare le ripetute tra ...