Juventus | blindato Bentancur | non verrà inserito in nessuna trattativa

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 aprile 2020) Laè pronta a blindare Rodrigo: il giocatore non verràindi mercato Rodrigonon verràindi mercato, Maurizio Sarri lo considera un giocatore imprescindibile per ladel futuro. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla situazione del giocatore uruguaiano: già utilizzato come regista basso al posto di Pjanic, il calciatore può essere una risorsa per i bianconeri. Proprio per questo motivo non entrerà a far parte di. Leggi su Calcionews24.com