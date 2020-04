Flash mob di Fratelli d’Italia a Palazzo Chigi. Meloni: “La misura è colma” (Video) (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr – Parlamentari e consiglierei regionali del Lazio di Fratelli d’Italia hanno manifestato di fronte a Palazzo Chigi “per rappresentare il dissenso delle migliaia di italiani che rischiano il lavoro”. Giorgia Meloni ha guidato la protesta degli esponenti di Fdi che con mascherine tricolori e distanziati di due metri hanno mostrato cartelli con varie scritte tra cui “Il silenzio degli innocenti” e le categorie maggiormente penalizzare dalle misure restrittive. “Il Parlamento non decide niente – ha dichiarato Giorgia Meloni – ci sono quattro persone che si chiudono dentro una stanza e decidono del futuro di milioni di persone. Noi la fase 2 la vogliamo discutere e votare in Parlamento e non resteremo a guardare”. “Siamo davanti Palazzo Chigi – ha detto il leader di Fratelli d’Italia – per gli ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus : flash mob in Toscana di 6mila ristoratori. Che consegnano le chiavi ai sindaci

