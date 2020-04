Coronavirus, riaprire tutto provocherebbe una catastrofe: ecco il drammatico documento del Comitato tecnico-scientifico (Di martedì 28 aprile 2020) Sono numerosi gli italiani che in questi giorni, a gran voce, hanno espresso delusione nei confronti della fase 2 della lotta al Coronavirus e hanno chiesto di riaprire tutto, uffici, scuole, bar, ristoranti. Ma cosa succederebbe se si riaprisse ora tutto, in barba a regole e prescrizioni per evitare il contagio? A quanto pare lo scenario potrebbe essere apocalittico, almeno secondo quanto previsto dal report del Comitato tecnico-scientifico in base al quale il governo ha preso le decisioni sul da farsi in questa seconda fase. Se tornassimo ora a vivere normalmente, l′8 giugno si raggiungerebbe il picco dei contagi con numeri da capogiro: 151 mila posti di terapia intensiva necessari (l’Italia attualmente ne conta solo 10 mila), con un numero di pazienti con necessità di esseri ricoverati in terapia intensiva che sfiorerebbe i 430 mila entro la fine ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - report del Comitato scientifico : “Riaprire le scuole innescherebbe una nuova grande ondata epidemica”

Coronavirus – Spiagge libere - come riaprire e garantire la sicurezza. Le idee dei sindaci : dall'impiego di chi prende il reddito di cittadinanza all'ingresso a numero chiuso - fino all'aiuto dei titolari dei lidi vicini

