“A giugno può succedere”. Coronavirus, le inattese parole di Walter Ricciard (Di martedì 28 aprile 2020) Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, parla a ‘La Stampa’ ipotizzando i possibili sviluppi della pandemia nei prossimi mesi. Secondo Walter Ricciardi, che cita una ricerca statunitense, serve ancora molta prudenza ma il caldo potrebbe giocare un ruolo importante nella protezione e nella lotta al nuovo coronovirus. “Uno studio presentato il 24 aprile dal sottosegretario alla sicurezza interna Usa alla Casa Bianca: mostrerebbe che il virus soffre il caldo umido – dice Walter Ricciardi -. Al chiuso, con 24 e 20% di umidità può resistere su una superficie per 18 ore, con 35 e un tasso di umidità dell′80% la sua permanenza non supera l’ora. Se poi si è al sole bastano 24 e lo stesso livello di umidità perché scompaia in due minuti”. Continua dopo la foto Quanto alla scelta del governo per ... Leggi su caffeinamagazine Fase 2 - cosa si può fare da oggi - dal 4 maggio - dal 18 maggio e dal 1 giugno : il calendario

Maggio e giugno - le 4 date chiave : cosa si può fare e da quando

LegaSalvini : ????? #Fugatti: Non serve aspettare fino al primo di giugno, non c’è un motivo scientifico. Per queste attività,… - Gazzetta_it : Ira della Lega contro il Governo e Spadafora: “E non si può ripartire oltre il 14 giugno” - mattino5 : Accordo europeo per gli aiuti, 500 miliardi a giugno e fondo ricostruzione: 'Può essere che ci sia una quota a fond… - jjsotherwife : è stato giusto stare a casa assolutamente infatti io non sono MAI uscita ma come si può pensare che gente con attiv… - Maximinelli : @UovafritteII @kittesencul Sala è preoccupato che prima del 1 giugno non può andare al bar per l‘aperitivo. -

