Sicilia: Savarino (Db), ‘in finanziaria tutelate le aree urbane e quelle interne’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Palermo, 27 apr. (Adnkronos) – ‘La Commissione bilancio ha approvato un emendamento che blinda le somme previste per il rilancio delle aree urbane e delle aree interne.” Lo dichiara la deputata di Diventerà Bellissima all?Ars, Giusi Savarino. “Solo per la provincia di Agrigento parliamo di oltre 30 milioni di stanziamenti, da destinare ai 12 Comuni dell’area interna, con Bivona Capofila”, dice.‘è un emendamento voluto fortemente da #diventeràbellissima, Grazie al Presidente Musumeci per aver accolto questa esigenza – aggiunge -Le importanti risorse messe in campo dal governo Musumeci con la legge di stabilità necessarie per la ripartenza, non possono essere tolte a queste aree”.L'articolo Sicilia: Savarino (Db), ‘in finanziaria tutelate le aree urbane e quelle interne’ sembra essere il ... Leggi su calcioweb.eu Sicilia : Savarino (Db) - 'in finanziaria tutelate le aree urbane e quelle interne'

Coronavirus : annullata sagra ad Agrigento - Savarino 'sostegno a imprenditori Sicilia' (Di lunedì 27 aprile 2020) Palermo, 27 apr. (Adnkronos) – ‘La Commissione bilancio ha approvato un emendamento che blinda le somme previste per il rilancio dellee delleinterne.” Lo dichiara la deputata di Diventerà Bellissima all?Ars, Giusi. “Solo per la provincia di Agrigento parliamo di oltre 30 milioni di stanziamenti, da destinare ai 12 Comuni dell’area interna, con Bivona Capofila”, dice.‘è un emendamento voluto fortemente da #diventeràbellissima, Grazie al Presidente Musumeci per aver accolto questa esigenza – aggiunge -Le importanti risorse messe in campo dal governo Musumeci con la legge di stabilità necessarie per la ripartenza, non possono essere tolte a queste”.L'articolo(Db), ‘inleinterne’ sembra essere il ...

Noovyis : (Sicilia: Savarino (Db), 'in finanziaria tutelate le aree urbane e quelle interne') Playhitmusic - - Noovyis : (Sicilia: Savarino (Db), 'in finanziaria tutelate le aree urbane e quelle interne') Playhitmusic - - Noovyis : (Sicilia: Savarino (Db), 'in finanziaria tutelate le aree urbane e quelle interne') Playhitmusic - - TV7Benevento : Sicilia: Savarino (Db), 'in finanziaria tutelate le aree urbane e quelle interne'... - NewSicilia : La proposta è stata fatta propria dal gruppo di Italia Viva all’Ars che ha presentato un emendamento alla legge di… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Savarino Sicilia: Savarino (Db), 'in finanziaria tutelate le aree urbane e quelle interne' Metro Sicilia: Savarino (Db), 'in finanziaria tutelate le aree urbane e quelle interne'

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - “La Commissione bilancio ha approvato un emendamento che blinda le somme previste per il rilancio delle aree urbane e delle aree interne.” Lo dichiara la deputata di Div ...

Lidi balneari, stop ai pagamenti dei canoni demaniali nel 2020

La norma è stata votata all'unanimità in Commissione Bilancio su proposta di Marianna Caronia e Carmelo Pullara. La deputata del Carroccio: "Adottare un provvedimento di sostegno alle imprese del sett ...

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - “La Commissione bilancio ha approvato un emendamento che blinda le somme previste per il rilancio delle aree urbane e delle aree interne.” Lo dichiara la deputata di Div ...La norma è stata votata all'unanimità in Commissione Bilancio su proposta di Marianna Caronia e Carmelo Pullara. La deputata del Carroccio: "Adottare un provvedimento di sostegno alle imprese del sett ...