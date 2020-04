Prezzo imposto per le mascherine: commercianti sul piede di guerra (Di lunedì 27 aprile 2020) Dopo l’annuncio di ieri sera da parte del premier Giuseppe Conte, il commissario all’emergenza Domenico Arcuri ha firmato l'ordinanza che impone un Prezzo massimo di 50 centesimi (più Iva) per la vendita al pubblico delle mascherine chirurgiche. Una decisione che sembra arrivare tardivamente (molti cittadini sono arrivati a spendere una fortuna per accaparrarsele nei periodi in cui scarseggiavano) e che ora lascia scontenti anche i commercianti. La conferma arriva dalla vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini, che dichiara: "È una cifra che non sta né in cielo né in terra". mascherine Ffp2 contraffatte: Irene Pivetti nel ciclone di un maxi sequestro Nel ciclone di un maxi sequestro di mascherine Ffp2 dalla Cina, la ex presidente della Camera, Irene Pivetti. La società distributrice in ... Leggi su blogo Coronavirus - l’appello di Federfarma : mascherine con prezzo imposto o stop alla vendita (Di lunedì 27 aprile 2020) Dopo l’annuncio di ieri sera da parte del premier Giuseppe Conte, il commissario all’emergenza Domenico Arcuri ha firmato l'ordinanza che impone unmassimo di 50 centesimi (più Iva) per la vendita al pubblico dellechirurgiche. Una decisione che sembra arrivare tardivamente (molti cittadini sono arrivati a spendere una fortuna per accaparrarsele nei periodi in cui scarseggiavano) e che ora lascia scontenti anche i. La conferma arriva dalla vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini, che dichiara: "È una cifra che non sta né in cielo né in terra".Ffp2 contraffatte: Irene Pivetti nel ciclone di un maxi sequestro Nel ciclone di un maxi sequestro diFfp2 dalla Cina, la ex presidente della Camera, Irene Pivetti. La società distributrice in ...

ECONOMIA - Confartigianato e Cna contestano l'ordinanza del commissario Arcuri. La delusione di Cristina Orlandi: «La mia impresa si era attrezzata per la produzione ma ora non potremo continuare». Lu ...

Coronavirus, l’ad di Macron: «Mascherine a 50 cent? Prezzo troppo basso e sottocosto»

L’azienda di Valsamoggia aveva attivato la sua filiera cinese per la produzione e vendita in Italia delle mascherine chirurgiche. Pavanello: «Continueremo però a produrre le Ffp 2 e le tute per il per ...

