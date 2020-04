“Navi suonate le vostre sirene”: Confitarma aderisce a iniziativa per celebrare il 1° maggio (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Anno 2020, tempi di Covid-19. Mesi drammatici per salute ed economia, che non certo risparmiano gli armatori del mondo. Il 1 maggio è vicino. E per celebrare in piena unità la Festa del Lavoro, i comandanti di tutte le navi ormeggiate nei Porti dei cinque continenti alle 12 locali, daranno l’ordine agli equipaggi di suonare la sirena delle unità su cui sono imbarcati dando vita a un inimmaginabile concerto di risonanza, e proprio il caso di dire, globale. “Navi, suonate le vostre sirene”, è lo slogan che caratterizza una singolare quanto eccezionale iniziativa. Un segnale di vicinanza e solidarietà anche per i molti componenti degli equipaggi bloccati a bordo per l’impossibilità del cambio di termine lavoro e di poter raggiungere le proprie case e famiglie molto spesso all’altro capo del mondo. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Anno 2020, tempi di Covid-19. Mesi drammatici per salute ed economia, che non certo risparmiano gli armatori del mondo. Il 1 maggio è vicino. E perin piena unità la Festa del Lavoro, i comandanti di tutte le navi ormeggiate nei Porti dei cinque continenti alle 12 locali, daranno l’ordine agli equipaggi di suonare la sirena delle unità su cui sono imbarcati dando vita a un inimmaginabile concerto di risonanza, e proprio il caso di dire, globale. “Navi,lesirene”, è lo slogan che caratterizza una singolare quanto eccezionale. Un segnale di vicinanza e solidarietà anche per i molti componenti degli equipaggi bloccati a bordo per l’impossibilità del cambio di termine lavoro e di poter raggiungere le proprie case e famiglie molto spesso all’altro capo del mondo. ...

