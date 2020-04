Giuseppe Conte: “4,5 milioni di lavoratori dal 4 maggio, nuove occasioni di contagi. Spiegheremo il significato di ‘congiunti'” (Di lunedì 27 aprile 2020) Giuseppe Conte è arrivato in Prefettura a Milano, tappa iniziale della sua visita in Lombardia. Il Premier è andato nella Regione più colpita dall’emergenza sanitaria, a breve incontrerà il Prefetto Renato Saccone, Giuseppe Sala (Sindaco di Milano), Attilio Fontana (Governatore di Regione Lombardia) e Carlo Bonomi (Presidente di Confindustria). Al termine della riunione il Presidente del Consiglio si recherà a Bergamo a Brescia, le altre due Province più afflitte dalla pandemia. Il Capo del Governo si è soffermato su un aspetto importante: “Con il nuovo DPCM mandiamo al lavoro 4,5 milioni di lavoratori, oltre a quelli che già lavoravano. Un flusso significativo che creerà nuove occasioni di contagi. Sarebbe poco prudente agire in maniera diversa a quanto pensato, dopo tutti i sacrifici fatti fino a oggi. Ci sono ... Leggi su oasport LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “Si farà visita solo a persone con cui si hanno affetti stabili”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “Bisogna mantenere la prudenza”

Seria A - Giuseppe Conte conferma : “dal 18 maggio via allenamenti” (Di lunedì 27 aprile 2020)è arrivato in Prefettura a Milano, tappa iniziale della sua visita in Lombardia. Il Premier è andato nella Regione più colpita dall’emergenza sanitaria, a breve incontrerà il Prefetto Renato Saccone,Sala (Sindaco di Milano), Attilio Fontana (Governatore di Regione Lombardia) e Carlo Bonomi (Presidente di Confindustria). Al termine della riunione il Presidente del Consiglio si recherà a Bergamo a Brescia, le altre due Province più afflitte dalla pandemia. Il Capo del Governo si è soffermato su un aspetto importante: “Con il nuovo DPCM mandiamo al lavoro 4,5di, oltre a quelli che già lavoravano. Un flusso significativo che creeràdi contagi. Sarebbe poco prudente agire in maniera diversa a quanto pensato, dopo tutti i sacrifici fatti fino a oggi. Ci sono ...

NicolaPorro : Si è conclusa poco fa la #conferenzastampa di Giuseppe #Conte sulla #Fase2: “Noi consentiamo, noi permettiamo, noi… - GiuseppeConteIT : Stiamo lavorando per facilitare la ripartenza del Paese dopo il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockd… - SkyTG24 : #Covid__19La conferenza stampa di Giuseppe #Conte per parlare della #FaseDue - Molly55999806 : @mgmaglie Bravo presidente Giuseppe Conte - _soooff_ : RT @ilavfd: Giuseppe Conte segue le ironie sul web quindi sa che mezza italia è innamorata di lui -