Fase 2 | il popolo del 4 maggio | ecco quante persone torneranno a prendere i mezzi

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 27 aprile 2020) Marco Della Corte Studio sulla situazione dei trasporti pubblici in Italia in vista della2: a Roma dovrebbero spostarsi 42 milasu bus e metrò, a Genova la situazione è preoccupante Il 4inizia la tanto discussa2. Nuove regole, nuove aperture, con forti limiti all'accesso aipubblici per evitare assembramenti. Ieri, nel corso del suo ultimo discorso, il premier Conte ha messo in risalto il serio pericolo di un rialzo della curva dei contagi da Coronavirus, a partire dalla data precitata. Bisognerà dunquetutti i provvedimenti del caso, per arginare il pericolo. I genovesi, come spiega Il Messaggero, dovranno "resettarsi". Come sempre, prima di uscire, sarà necessario utilizzare tutte le prevenzioni del caso: mascherine, gel igienizzanti, ma anche (se possibile) utilizzare preferibilmente la propria auto ...