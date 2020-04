Confesercenti | lockdown prolungato costerà altri 10 miliardi di euro

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Il prolungamento delcosterà10di fatturato alle imprese. È la stima di, “una doccia gelata ed una fortissima delusione per moltissime attività che si stavano già preparando a implementare al dettaglio tutti i protocolli di sicurezza per riprendere gradualmente il lavoro. E che, in molti casi, ancora aspettano di fruire delle misure di sostegno di marzo, dal bonus all’accesso al credito agevolato”. “Gli imprenditori sono delusi e preoccupati – ha scritto la Presidente diPatrizia De Luise in una lettera al Presidente del Consiglio Conte – quasi un mese di ulteriore rinvio per le attività commerciali ed addirittura di più per ristoranti, bar e servizi alla persona, vuol dire aggravare ulteriormente la situazione economica, con il rischio ...