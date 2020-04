Vacanze, un italiano su due non ha i soldi per partire (Di domenica 26 aprile 2020) Valentina Dardari Secondo un sondaggio il 92% sceglierebbe l’Italia, e più precisamente il mare. Solo il 4% ha già prenotato: mancano i soldi Siamo in piena emergenza coronavirus, è vero, ma nonostante tutto, nonostante la paura di uscire di casa, di essere contagiati, di non avere in futuro un lavoro, la nostra testa non riesce, almeno una o due volte nel corso della giornata, a non pensare alle prossime Vacanze. Con tutti i dubbi del caso: si potrà partire? Per andare dove? E, soprattutto, come, con mascherina e guanti anche sdraiati sulla sabbia semi deserta? Già, perché le Vacanze sono sempre state l’obiettivo degli italiani, il loro periodo di paradiso in un anno di lavoro e sacrifici. Anche solo una settimana per rilassarsi e dimenticare le preoccupazioni. Quest’anno però sarà un po’ ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 aprile 2020) Valentina Dardari Secondo un sondaggio il 92% sceglierebbe l’Italia, e più precisamente il mare. Solo il 4% ha già prenotato: mancano iSiamo in piena emergenza coronavirus, è vero, ma nonostante tutto, nonostante la paura di uscire di casa, di essere contagiati, di non avere in futuro un lavoro, la nostra testa non riesce, almeno una o due volte nel corso della giornata, a non pensare alle prossime. Con tutti i dubbi del caso: si potrà? Per andare dove? E, soprattutto, come, con mascherina e guanti anche sdraiati sulla sabbia semi deserta? Già, perché lesono sempre state l’obiettivo degli italiani, il loro periodo di paradiso in un anno di lavoro e sacrifici. Anche solo una settimana per rilassarsi e dimenticare le preoccupazioni. Quest’anno però sarà un po’ ...

cindysupreme : Se fossi americana,vivrei al 994 della fifth avenue a NY,mio padre medico,mia madre stilista,vacanze di Natale ad A… - bnotizie : Coronavirus e vacanze estive, sondaggio: un italiano su due non ha i soldi - Cronaca - - lana_carlotta : Coronavirus e vacanze estive, sondaggio: un italiano su due non ha i soldi - Valenti17938768 : Il bonus vacanze è una cazzata perché l italiano medio non ha una lira. Quello che a febbraio prenota per agosto.… - bnotizie : Coronavirus e vacanze estive, un italiano su due non ha i soldi - Cronaca - -