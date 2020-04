REM: il reddito di emergenza e l’ISEE (Di domenica 26 aprile 2020) Mentre sul web già spuntano i primi siti truffa che chiedono agli utenti d’inserire i propri dati personali per ottenere il reddito di emergenza, la strada che porta al beneficio è ancora costellata d’incertezze. Il lancio del sussidio a maggio è stato confermato ieri dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, già madrina del reddito di cittadinanza. Al Tesoro però la misura è al centro di un braccio di ferro. Pochi i punti fermi: il reddito di emergenza dovrebbe avere una durata di due mesi, con la seconda erogazione programmata per fine giugno. Mentre l’importo dell’eventuale assegno continua a oscillare. Spiega oggi il Messaggero: Dovrebbero beneficiare dell’indennità le famiglie con un Isee superiore a 9.360 euro, soglia sotto la quale si ha diritto al reddito di cittadinanza, escluse da altre forme di ... Leggi su nextquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Pasquale Tridico : “Gestiremo anche il Reddito di emergenza”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Pasquale Tridico : “Gestiremo anche il Reddito di emergenza”

Coronavirus - Patronati e Caf chiusi : quando riaprono - servizi da remoto - regole e domande sostegno al reddito (Di domenica 26 aprile 2020) Mentre sul web già spuntano i primi siti truffa che chiedono agli utenti d’inserire i propri dati personali per ottenere ildi, la strada che porta al beneficio è ancora costellata d’incertezze. Il lancio del sussidio a maggio è stato confermato ieri dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, già madrina deldi cittadinanza. Al Tesoro però la misura è al centro di un braccio di ferro. Pochi i punti fermi: ildidovrebbe avere una durata di due mesi, con la seconda erogazione programmata per fine giugno. Mentre l’importo dell’eventuale assegno continua a oscillare. Spiega oggi il Messaggero: Dovrebbero beneficiare dell’indennità le famiglie con un Isee superiore a 9.360 euro, soglia sotto la quale si ha diritto aldi cittadinanza, escluse da altre forme di ...

Valeria51915836 : @azzodacorreggio Il reddito di cittadinanza non puoi richiederlo forse il rem si non so se è rivolto ai residenti da molti anni - Shaula1981 : Il Rem, o reddito di emergenza, per me è una cosa positiva, per carità.. Sembrerebbe essere rivolta, 'ad oggi', anc… - Today_it : Reddito di emergenza, la strada è segnata: a chi dovrebbe spettare e per quanti mesi - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: Miseria senza nobiltà Reddito di emergenza (REM): mille euro a testa per tre milioni #Disoccupati - dareus71 : @ANPALServizi @INPS_it @MinLavoro Buongiorno, ci sono invece novità sul REM, il Reddito di Emergenza? -