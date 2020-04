I dialoghi delle Carmelitane di Francis Poulenc su Rai5

(Di domenica 26 aprile 2020) Per il ciclo di appuntamenti dedicato ad opere a tema religioso nel mese della Pasqua, Rai Cultura propone, domenica 26 aprile 2020 alle ore 10.00, “Dialogues des Carmélites” (I) del compositore francese(1899 – 1963). Composta su un libretto tratto dall’omonima pièce di Georges Bernanos, l’opera in tre atti e … L'articolo Idisuproviene da Bit Culturali.

klaus1973_2014 : Su Rai5, i memorabili Dialoghi delle Carmelitane secondo Muti e Carsen - DarkholmeRonnie : I suoi dialoghi sono una delle cose che più mi lascia senza parole nei suoi film. Scrivere sceneggiature mostruose.… - MariaElenaBozz1 : @Gabriele_P_RM @lorisfrat Bello il crescendo. Stasera c’era delle battute esilaranti, sono curiosa di sentire i pro… - marcofilibeck : Su Rai5, i memorabili Dialoghi delle Carmelitane secondo Muti e Carsen - connessiopera : Su Rai5, i memorabili Dialoghi delle Carmelitane secondo Muti e Carsen -

Connessi all'Opera

