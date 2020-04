Grillini, solo macerie. Hanno tradito tutto e scompariranno (Di domenica 26 aprile 2020) Grillini, solo macerie. Faranno di tutto per non morire presto, ma la fine dei pentastellati è segnata dal destino. Hanno tradito troppo. Ogni giorno una smentita. Ma le posizioni che li avevano portati col vento in poppa in Parlamento sono state divorate dal tempo. È bastato metterli alla prova per distruggerli. Lo spogliarello politico di Di Maio con Zingaretti ha fregato il primo e premiato il secondo, decisamente più furbo e avvezzo alla politica. Il rospo ingoiato dai Cinquestelle sul fondo Salvastati, il Mes, è inspiegabile. Avversavano quel trattato al punto da averlo indicato come obiettivo da abbattere nel loro programma elettorale e adesso mille sofismi per spiegare quanto sia light. Cinquestelle mille posizioni. Le macerie dei Grillini Tradisci la tua gente anche quando punti ad accomodarti su posizioni di potere assoluto. Quello che è ... Leggi su secoloditalia Robe che solo i grillini - ora vogliono il reddito da alopecia : "Aiuti per chi è pelato" (Di domenica 26 aprile 2020). Faranno diper non morire presto, ma la fine dei pentastellati è segnata dal destino.troppo. Ogni giorno una smentita. Ma le posizioni che li avevano portati col vento in poppa in Parlamento sono state divorate dal tempo. È bastato metterli alla prova per distruggerli. Lo spogliarello politico di Di Maio con Zingaretti ha fregato il primo e premiato il secondo, decisamente più furbo e avvezzo alla politica. Il rospo ingoiato dai Cinquestelle sul fondo Salvastati, il Mes, è inspiegabile. Avversavano quel trattato al punto da averlo indicato come obiettivo da abbattere nel loro programma elettorale e adesso mille sofismi per spiegare quanto sia light. Cinquestelle mille posizioni. LedeiTradisci la tua gente anche quando punti ad accomodarti su posizioni di potere assoluto. Quello che è ...

solonews1011 : RT @Tanos21094858: @GioFazzolari @Mania48Mania53 I grillini sono solo gente di merda che, vive nella merda più totale! - fefebaraonda : RT @GianfrancoDura3: Di Maio ' ieri nn ho mai detto che sul MES dobbiamo essere pragmatici'; Giannini 'L'ha detto'. Io so solo che ieri M5s… - sadape54 : RT @GianfrancoDura3: Di Maio ' ieri nn ho mai detto che sul MES dobbiamo essere pragmatici'; Giannini 'L'ha detto'. Io so solo che ieri M5s… - Serena57891118 : RT @GianfrancoDura3: Di Maio ' ieri nn ho mai detto che sul MES dobbiamo essere pragmatici'; Giannini 'L'ha detto'. Io so solo che ieri M5s… - Aletra73 : RT @BindiTony: @AlfioKrancic noi grillini siamo fortunati che un cazzaro come te non può essere del M5S, sei solo un povero leghista che se… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillini solo Conte e i grillini sono figuranti, il problema dell’Italia oggi è Salvini Linkiesta.it Luciano Canfora: «La destra antiUe fa il gioco del neofascista Trump»

Venerdì in sette grillini hanno votato con le destre sul Mes. I 5 stelle si stanno trasformando? Solo sette su un gruppo parlamentare enorme. I democristiani hanno avuto ben più dissidenti. Nel ’48 ...

Crimi apre, il blog smentisce Grillini già spaccati sul Mes

Grillo esalta l'azione di Giuseppi, ma la resa dei conti è solo all'inizio. Il ruolo di Dibba. In compenso i pentastellati innescano un balletto di frasi quasi in contraddizione l'una con l'altra. A d ...

Venerdì in sette grillini hanno votato con le destre sul Mes. I 5 stelle si stanno trasformando? Solo sette su un gruppo parlamentare enorme. I democristiani hanno avuto ben più dissidenti. Nel ’48 ...Grillo esalta l'azione di Giuseppi, ma la resa dei conti è solo all'inizio. Il ruolo di Dibba. In compenso i pentastellati innescano un balletto di frasi quasi in contraddizione l'una con l'altra. A d ...