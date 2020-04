Coronavirus | Fase 2 | Conte incontra prima la maggioranza poi Regioni e Anci I sindaci

Corriere : ?? Coronavirus nella «fase 2» andremo verso l’addio alle autocertificazioni e i musei e le biblioteche riapriranno i… - LegaSalvini : ++ ?? CORONAVIRUS, SALVINI: “BASTA AUTOCERTIFICAZIONI IN VISTA DELLA FASE 2. LIBERIAMO FORZE DELL’ORDINE E CITTADINI… - Corriere : Ecco i cerchi rossi che segneranno le distanze nel metrò a Milano - QDR_DRG_TURISMO : Coronavirus, la fase 3 e la grande incognita del #turismo #postcovid19 #italia - AntonioBlink_Bw : RT @SkySport: #Conte anticipa la fase 2 del #coronavirus: 'Dal 4 maggio più spostamenti, scuole a settembre' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fase

Come è il coronavirus, dottoressa? “Subdolo, con caratteristiche diverse dalle patologie simili. Ecco perché non possiamo permetterci di rilassarci e, anche in una fase di iniziale ripartenza, sarà ...Negli Stati Uniti i dati positivi di ieri non sono stati confermati dall’ultimo bollettino. A Wuhan in Cina al momento sono solo 12 i contagiati ...