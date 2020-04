Conte sulle scuole: riapriranno a settembre per via dei «rischi molto elevati di contagio» (Di domenica 26 aprile 2020) Già da un po’ di tempo era la strada più plausibile, ora arriva la conferma direttamente dalle parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Visti i dati sui contagi e considerato che siamo a fine aprile, non sarà possibile riaprire la scuola in sicurezza. La direzione presa dal governo e dalla task force per la scuola in fase 2 prevede, stando a quanto comunicato da Conte per ora, la riapertura a settembre e un piano organizzato per consentire lo svolgimento degli esami di terza media e la maturità 2020. LEGGI ANCHE >>> Solo il 9% dei genitori ritiene soddisfacente il bonus baby sitter Le scuole riaprono a settembre «Consentire maggiori spostamenti, conservando, però, tutte le garanzie di prevenzione e di Contenimento del contagio»: questa la base del ragionamento che spinge Conte e la sua task force a mantenere ... Leggi su giornalettismo L'avvocato inchioda Conte : "Non diede le linee guida sulle Rsa"

Conte alla Camera : "Fase 2 in 5 punti. Sulle nuove misure e la lotta in Europa al MES..."

