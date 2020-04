Segnalazioni alla Centrale Rischi e Covid-19

Leggi su studiocataldi

(Di sabato 25 aprile 2020) Avv. Daniela Di Palma - Con il comunicato stampa del 18 aprile scorso, la Banca d'Italia, richiamando la precedente Comunicazione del 23 marzo 2020, ha fornito alcune precisazioni in materia dideiluce di quanto previsto dal decreto legge n. 18/2020, cd. Cura Italia, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da-19", approvato in via definitiva dCamera il 24.4.2020 (leggi Decreto Cura Italia: tutte le misure). In tal modo, l'Autorità di Vigilanza ha fornito alle banche e agli altri intermediari finanziari le direttive per la corretta gestione delle predetteriferite alle micro, piccole e medie imprese ch...