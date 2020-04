Juve | Kulusevski è già un rebus | le tre strade per il futuro dello svedese

(Di sabato 25 aprile 2020) ​La ​ntus ha investito 44 milioni di euro per ingaggiare Dejan, giocatore numero 44 del Parma ma di proprietà dell'Atalanta. Il centrocampistaclasse 2000, autore di una buona prima parte di stagione, ha lasciato intravedere il suo talento a Parma ed è stato lasciato in prestito ai ducali. I prestiti sono unin questa stagione perché termineranno ufficialmente il 30 giugno, dunque dal 1° lugliosarà ufficialmente della. Cosa accadrà se la stagione...

Bernardeschi è un capitale della Juventus. Sarri ha il dovere di non depauperarlo". Inoltre aggiunge: "E' evidente che sulla fascia destra dalla prossima stagione giocherà Kulusevski. Ma a centrocampo ...In Italia la tabella dell’Inail, l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha inserito i calciatori professionisti tra le categorie ad alto rischio: un indizio allarman ...