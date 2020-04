Iuliano | «Rigore con Ronaldo? Io e lui l’abbiamo archiviata ma capisco la rabbia degli

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 aprile 2020) Markha parlato con Nicolò Schira nel corso di una diretta Instagram: queste le parole dell’ex difensore Marksi è raccontato nel corso di una diretta Instagram in compagnia di Nicolò Schira. Questi i temi trattati dall’ex difensore bianconero.–«Fra due giorni sono 22 anni da quel giorno. Non passa un giorno che qualcuno non me ne parli. I primi anni mi dava un po’ fastidio che ci si ricordasse di me solo per quell’episodio e non per 15 anni di carriera in Serie A incredibile in cui ho vinto tutto. Conci siamo incontrati diverse volte e ci abbiamo scherzato su.lainteristi in quel momento a caldo, perché ci si stava giocando uno scudetto. Fuori dal campo invece l’abbiamo». 5 MAGGIO E CUPER – «Fu un campionato pazzesco, lo ...