I deliri dei gruppi Facebook e Telegram che inneggiano alla stop della quarantena (Di sabato 25 aprile 2020) Nelle «piazze virtuali» del web, unici spazi di aggregazione frequentabili nelle settimane di lockdown, c’è chi, in queste ore, scalpita per le restrizioni anti-coronavirus. Tra la fine di marzo e il mese di aprile, su Facebook sono nati diversi gruppi e pagine che, spesso rifacendosi ai concetti di «libertà», «sovranità» e ai valori costituzionali, nel migliore dei casi si sono fatti collettori della frustrazione degli utenti, nel peggiore li incoraggiano a ribellarsi. Uno di questi gruppi, nato il 10 aprile scorso e che raccoglie più di 3000 membri, sotto un’immagine di copertina in cui campeggia la bandiera italiana e un passo dell’art. 1 della Costituzione («la sovranità appartiene al popolo»), usa lo slogan «Diciamo stop alla quarantena in Italia» e l’hashtag ... Leggi su linkiesta Il delirio da quarantena inizia a farsi sentire (e vedere) : donna si sdraia nuda sulla macchina dei carabinieri [VIDEO]

Delirio da Coronavirus - si sdraia nuda sul cofano dei carabinieri (Video)

Coronavirus - l'ultimo delirio dei no-vax : "Il vaccino? Rischia di fare danni" (Di sabato 25 aprile 2020) Nelle «piazze virtuali» del web, unici spazi di aggregazione frequentabili nelle settimane di lockdown, c’è chi, in queste ore, scalpita per le restrizioni anti-coronavirus. Tra la fine di marzo e il mese di aprile, susono nati diversie pagine che, spesso rifacendosi ai concetti di «libertà», «sovranità» e ai valori costituzionali, nel migliore dei casi si sono fatti collettorifrustrazione degli utenti, nel peggiore li incoraggiano a ribellarsi. Uno di questi, nato il 10 aprile scorso e che raccoglie più di 3000 membri, sotto un’immagine di copertina in cui campeggia la bandiera italiana e un passo dell’art. 1Costituzione («la sovranità appartiene al popolo»), usa lo slogan «Diciamoin Italia» e l’hashtag ...

foggylady : RT @dvcaradonna: @foggylady lo penso anche io, sarebbe molto più attendibile dei deliri (non sciamanici) di Trump. - silvyghi : @giosalamone @gu3rrat0 Idem... stufa dei suoi deliri... - LunaRossa2019 : @GiuseppeConteIT @WHO Guardi che questo virus muta come i 5stelle ad agosto 2019,quindi il vaccino è inutile, se no… - bujopesto : Il tizio che fa i pdf per la regione #sardegna non conosce il significato dei grafici 'a torta'. Male, malissimo, p… - dvcaradonna : @foggylady lo penso anche io, sarebbe molto più attendibile dei deliri (non sciamanici) di Trump. -

Ultime Notizie dalla rete : deliri dei Coronavirus, l'ultimo delirio dei no-vax: "Il vaccino? Rischia di fare danni" ilGiornale.it Belen scatti bollenti su Instagram: delirio sul web

Ha subito fatto il giro del web raccogliendo commenti a non finire: Belen Rodriguez pubblica scatti e clip che tolgono il respiro. E… Leggi ...

Cibi d'asporto e cantieri Zaia anticipa le aperture

IL PROVVEDIMENTOVENEZIA La vigilia della festa della Liberazione il governatore Luca Zaia ha riaperto in Veneto gelaterie, pizzerie, kebab, pasticcerie: non più solo consegna a domicilio, da ieri (e..

Ha subito fatto il giro del web raccogliendo commenti a non finire: Belen Rodriguez pubblica scatti e clip che tolgono il respiro. E… Leggi ...IL PROVVEDIMENTOVENEZIA La vigilia della festa della Liberazione il governatore Luca Zaia ha riaperto in Veneto gelaterie, pizzerie, kebab, pasticcerie: non più solo consegna a domicilio, da ieri (e..