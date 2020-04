“Così ci ammazzi…” | Elodie atomica su IG | il reggiseno cede e mostra le sue grazie FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 25 aprile 2020) La quarantena diIn questo periodo di quarantenagode di ottima compagnia, ovvero quella del compagno Marracash. La ragazza che lo scorso febbraio ha partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo col brano ‘Andromeda’, è stata costretta a rinviare il tour per via del Coronavirus. Quindi, al momento la Di Patrizi si sta rilassando conndo ai follower di IG, circa 1,7 milioni, un regalino di tanto in tanto. Ad esempio, nelle ultime ore l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si è svestitandosi ine con un look totalmente stravolto rispetto a cui siamo abituati. Ovviamente la sua iniziativa social è piaciuta moltissimo ai seguaci e il risultato si è visto in pochissimo tempo: migliaia di mi piace e complimenti. La Di Patrizi e laosé su Instagram La bellaDi Patrizi ha ...