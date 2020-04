Coronavirus, contagi: le donne hanno sorpassato gli uomini (Di sabato 25 aprile 2020) Valentina Dardari Adesso sono più le donne a essere contagiate, oltre il 51% dei malati. Situazione ribaltata in soli venti giorni Una cosa si è capita fino a questo momento del Coronavirus: che non dà certezze ed è imprevedibile. Fino a poco tempo fa studiosi, esperti e scienziati cercavano di dare spiegazioni sul motivo per cui il Covid-19 contagiasse e uccidesse più uomini che donne. Tante le ipotesi che sono state fatte in proposito. Si è parlato di Dna, ormoni, enzimi particolari, perfino dei testicoli e dello stile di vita dei due generi umani. Alla fine non si è arrivati a nulla, nessuna risposta valida. Adesso la situazione sembra essersi ribaltata in soli venti giorni, almeno per quanto riguarda la percentuale dei contagi. Le donne contagiate hanno superato gli uomini Come si legge su Repubblica, dall’inizio di ... Leggi su ilgiornale Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti : “Curva contagi si è piegata ma...”

Coronavirus - quasi 2.8 milioni di persone contagiate nel mondo : morta una neonata di 5 mesi negli Usa - Brasile al collasso

Coronavirus - cambia la statistica dei contagi - ad aprile più donne che uomini (Di sabato 25 aprile 2020) Valentina Dardari Adesso sono più lea essereate, oltre il 51% dei malati. Situazione ribaltata in soli venti giorni Una cosa si è capita fino a questo momento del: che non dà certezze ed è imprevedibile. Fino a poco tempo fa studiosi, esperti e scienziati cercavano di dare spiegazioni sul motivo per cui il Covid-19asse e uccidesse piùche. Tante le ipotesi che sono state fatte in proposito. Si è parlato di Dna, ormoni, enzimi particolari, perfino dei testicoli e dello stile di vita dei due generi umani. Alla fine non si è arrivati a nulla, nessuna risposta valida. Adesso la situazione sembra essersi ribaltata in soli venti giorni, almeno per quanto riguarda la percentuale dei. Leatesuperato gliCome si legge su Repubblica, dall’inizio di ...

VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: la situazione sotto controllo dei nuovi contagi ci consente di ragionare per una graduale ripresa,… - alexbarbera : L'Istituto superiore di sanità dice che ad aprile il 44 per cento dei contagi da coronavirus si è verificato nelle… - fattoquotidiano : Coronavirus, studio dell’Inps: “Nelle province con più occupati nei settori essenziali ci sono stati 10 contagi in… - marino29b : RT @LaNotiziaTweet: Ancora in calo terapie intensive e ricoverati con sintomi. Ma a #Milano è record di nuovi contagi, oltre 400 in un gior… - Gianna79022742 : RT @alexbarbera: L'Istituto superiore di sanità dice che ad aprile il 44 per cento dei contagi da coronavirus si è verificato nelle residen… -