Turni | scacchi e fiducia Siamo tutti invitati al ristorante Fase Due

(Di venerdì 24 aprile 2020) Anna Muzio All'ingresso un semaforo, niente tovaglie, camerieri in maschera e sapori rassicuranti Un giorno non ancora definito della tarda primavera 2020, con uno stridio di cardini tra il sinistro e il liberatorio, ilitaliano riaprirà i battenti. Entriamoci, in punta di piedi, provando ad immaginarci cosa troveremo. Perché nella2 tante cose potrebbero essere cambiate. All'entrata ci attende il controllo della temperatura. O l'app che dà l'ok: semaforo verde, «prego benvenuto la aspettavamo»; rosso resti fuori, già succede in Cina. Superato il primo test, troviamo ad accoglierci un solerte maître in guanti e mascherina. Magari di un colore neutro, ton sur ton con quel tocco di decoro ed eleganza che ci aspettiamo da unstellato. O allegri con disegnini sein pizzeria. Alle sue spalle si apre ...

Ultime Notizie dalla rete : Turni scacchi

ilGiornale.it

Gears Tactics è un particolare spin-off della serie Gears of War: invece di essere uno sparatutto in terza persona, come la serie principale, sarà un strategico a turni, non molto dissimile da XCOM e ...Ci sono centinaia di giochi da tavolo, alcuni arcinoti come scacchi, dama e backgammon, altri noti ma più recenti come Carcassonne, Puerto Rico, Kingdomino, Solo e Sushi Go!, e altri ancora meno ...