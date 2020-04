Stasera Sogna Con Massimo Ranieri su Rai1 il 25 aprile da Sogno E Son Desto

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 aprile 2020)Consu Rai 1 sabato 25, in prima serata. L'appuntamento è a partire dalle ore 21.25 con i migliori momenti della prima edizione dello show diE Son. Una spettacolo musicale con tanti ospiti per duetti unici insieme al padrone di casa è statoE Son, lo show trasmesso sulla stessa rete negli scorsi anni. Adessotorna in TV, protagonista di una prima serata unica per tenerci compagnia nel sabato sera ai tempi del Coronavirus. La programmazione Rai didà spazio a momenti di svago e, tra fiction e intrattenimento, la TV di Stato sta proponendo anche concerti e show musicali in replica.Conè ciò che è in programma susabato 25, in prima serata, un best of dalla prima edizione diE Son, ...