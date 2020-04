Salvatore Parolisi stava uscendo dal carcere | bloccato dal coronavirus

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 24 aprile 2020) Michele, fratello di Melania Rea, la donna uccisa a Ripe di Civitella del Tronto (Teramo) il 18 aprile 2011, ha commentato quanto sarebbe accaduto recentemente a. L’uomo, inper l’omicidio della moglie Melania, si dice stesse per uscire, ma sarebbe statodalla pandemia da. Michele Rea non poteva credere che l’assassino di sua sorella stesse tornando ad essere un uomo libero. Il fratello di Melania Rea reputa assurdo che potesse uscire di prigione dopo appena 10 anni e dopo una condanna in via definitiva. Michele ha reputato “inconcepibile” una simile eventualità, che per ora, come detto, non si è avverata., Michele Rea: “Ha tutto il tempo per rifarsi una vita” Michele Rea, in alcune recenti dichiarazioni rese note dal settimanale Giallo, ha affermato che...