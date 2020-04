Milano - Fase 2, Sala vuole i 30 km/h per le auto, più piste ciclabili e bici elettriche (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano non si smentisce: non basta neppure una pandemia planetaria a far capire che, almeno in certe fasi della nostra vita, potersi muovere con un'auto privata garantisce maggiore sicurezza, per sé e per gli altri. Invece, il sindaco Giuseppe Sala, alla vigilia della parziale riapertura della città prevista dalle prossime mosse di Regione e governo, conferma il piano anticipato nei giorni scorsi, sostenendo di voler usare lemergenza del coronavirus "per rilanciare una mobilità diversa, dolce, elettrica, semplificata" e per ridurre la velocità del traffico a 30 km/h in varie zone della città. Con buona pace dei milanesi che, dovendo tornare a lavorare, troveranno limitazioni di posti sui mezzi pubblici, a capacità inevitabilmente ridotta, e accessi ai treni della metropolitana consentiti col contagocce, con tanto di possibile chiusura degli ... Leggi su quattroruote Le proposte di Milano per la “fase 2”

Milano - la Strategia di Adattamento per la Fase 2 : come la città riparte

Coronavirus - limite di velocità a 30 all’ora e tavolini dei ristoranti in strada : ecco come cambia Milano per la fase 2 (Di venerdì 24 aprile 2020)non si smentisce: non basta neppure una pandemia planetaria a far capire che, almeno in certe fasi della nostra vita, potersi muovere con un'privata garantisce maggiore sicurezza, per sé e per gli altri. Invece, il sindaco Giuseppe, alla vigilia della parziale riapertura della città prevista dalle prossime mosse di Regione e governo, conferma il piano anticipato nei giorni scorsi, sostenendo di voler usare lemergenza del coronavirus "per rilanciare una mobilità diversa, dolce, elettrica, semplificata" e per ridurre la velocità del traffico a 30 km/h in varie zone della città. Con buona pace dei milanesi che, dovendo tornare a lavorare, troveranno limitazioni di posti sui mezzi pubblici, a capacità inevitabilmente ridotta, e accessi ai treni della metropolitana consentiti col contagocce, con tanto di possibile chiusura degli ...

fattoquotidiano : Continuano le speculazioni sui dispositivi di protezione individuale che sono necessari per arginare l’epidemia e s… - repubblica : Coronavirus, la federazione dei medici lombardi contro la Regione: 'Piano per Fase 2 inconsistente, nessuna analisi… - SkyTG24 : Coronavirus #Milano, cosa cambia in Fase 2: auto a 30 chilometri orari - alessio_88 : Le proposte di Milano per la “fase 2” - bronchiettasie : RT @Daniele_Manca: Fase 2, il documento di Milano: cosa cambia per pedoni e parcheggi. Le auto a 30 all’ora. L’input è favorire la pedonali… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Fase Milano fase 2: cosa cambia per marciapiedi, pedoni, parcheggi, auto Corriere della Sera Coronavirus, Galli: «Assembramenti anche a porte chiuse»

Il direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli ha fatto il punto sul ritorno in campo e sulla libertà di circolazione durante la Fase 2: «La chiave è sempre ...

Auto a 30 all'ora e parcheggi: la nuova Milano della "Fase 2"

Il documento della città. Tutto inizia con la capienza ridotta del trasporto pubblico. Cambiano gli orari e gli spostamenti, fondamentali quelli a piedi. Come riportato dal Corriere , il sindaco Sala ...

Il direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli ha fatto il punto sul ritorno in campo e sulla libertà di circolazione durante la Fase 2: «La chiave è sempre ...Il documento della città. Tutto inizia con la capienza ridotta del trasporto pubblico. Cambiano gli orari e gli spostamenti, fondamentali quelli a piedi. Come riportato dal Corriere , il sindaco Sala ...