Il multigiocatore Warzone torna con un weekend di libero accesso per la Stagione 3 (Di venerdì 24 aprile 2020) A partire dalle 19:00 del 24 aprile, i giocatori del free-to-play Warzone possono sperimentare gratuitamente le ultime novità del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare. Solo per il weekend, l'intera community online potrà confrontarsi in un Moshpit multiplayer completamente nuovo. Gioca in modalità multiplayer 6v6 su cinque famose mappe, tra cui tre NUOVE mappe della Stagione 3, fino alle ore 19 del 27 aprile.Se non hai mai giocato al multiplayer di Modern Warfare, questa è la tua occasione di scoprire cosa ti sei perso finora. Oppure, se ti è piaciuto il primo weekend di libero accesso al multiplayer e vuoi scoprire le novità, sei nel posto giusto! Scopri le mappe e le modalità in programma per questo weekend. Accedi e preparati a combattere nel multiplayer di Modern Warfare.Solo questo weekend, chiunque possieda Warzone può ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 aprile 2020) A partire dalle 19:00 del 24 aprile, i giocatori del free-to-playpossono sperimentare gratuitamente le ultime novità del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare. Solo per il, l'intera community online potrà confrontarsi in un Moshpit multiplayer completamente nuovo. Gioca in modalità multiplayer 6v6 su cinque famose mappe, tra cui tre NUOVE mappe della3, fino alle ore 19 del 27 aprile.Se non hai mai giocato al multiplayer di Modern Warfare, questa è la tua occasione di scoprire cosa ti sei perso finora. Oppure, se ti è piaciuto il primodial multiplayer e vuoi scoprire le novità, sei nel posto giusto! Scopri le mappe e le modalità in programma per questo. Accedi e preparati a combattere nel multiplayer di Modern Warfare.Solo questo, chiunque possiedapuò ...

Eurogamer_it : Il multigiocatore Warzone torna con un weekend di libero accesso per la Stagione 3 - DavidBarile5 : RT @CallofDutyIT: Prepara la tua squadra. Accesso gratuito nel weekend al multigiocatore di #ModernWarfare in arrivo in #Warzone. https://t… - CallofDutyIT : Prepara la tua squadra. Accesso gratuito nel weekend al multigiocatore di #ModernWarfare in arrivo in #Warzone. -