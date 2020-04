IEG | a Koinè 2020 anche il tema del “social distancing”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – L’edilizia di culto e il suo contributo alla ripartenza saranno al centro dell’edizionedi Koinè – XIX International Exhibition of Sacred Arts, il salone biennale organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg) nel quartiere fieristico di Vicenza da domenica 25 a martedì 27 ottobre. Koinè– fa sapere Ieg in una nota – sarà piattaforma di incontro e confronto sulla riprogettazione del luogo di culto, valorizzando il patrimonio ecclesiastico e culturale e definendo le nuove modalità di fruizione degli spazi comuni della fede, che si avvalgono di altissime competenze Made in Italy, dalle abilità della tradizione artigiana alle eccellenze dell’arte sacra, dalla manifattura ai servizi, che si stanno preparando in questi mesi alla ripartenza. Unattuale alla luce del social ...