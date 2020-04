Da Pechino: “Kim Jong-un potrebbe essere morto” (Di venerdì 24 aprile 2020) Francesco Sisci, sinologo che esercita nell’università della città cinese, lancia l’allarme. “In caso, al posto di Kim Jong-un potrebbe subentrare la sorella Kim Yo Jong”. Kim Jong-un potrebbe essere morto. Questo è quanto è stato dichiarato da Francesco Sisci. Quest’ultimo è un sinologo, nonchè professore di politica internazionale presso l’Università di Pechino. Sisci sostiene che ci … L'articolo Da Pechino: “Kim Jong-un potrebbe essere morto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 24 aprile 2020) Francesco Sisci, sinologo che esercita nell’università della città cinese, lancia l’allarme. “In caso, al posto di Kim-unsubentrare la sorella Kim Yo”. Kim-unmorto. Questo è quanto è stato dichiarato da Francesco Sisci. Quest’ultimo è un sinologo, nonchè professore di politica internazionale presso l’Università di. Sisci sostiene che ci … L'articolo Da: “Kim-unmorto” proviene da www.meteoweek.com.

Francesco Sisci, docente di politica internazionale all'Università di Pechino: «Al suo posto, forse, la sorella». Il 12 april…

da mosca via pechino arrivano voci che ciccio kim jong sia morto. pare di arresto cardiaco

Da Mosca, via Pechino, arriva la voce che Kim sia morto di arresto cardiaco. Tutto il potere alla sorella?

