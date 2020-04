**Coronavirus: in Sicilia sempre meno ricoveri, 2.981 positivi** (Di venerdì 24 aprile 2020) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) – Sn Sicilia sempre meno ricoveri e più guariti. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 65.165 (+3.015 rispetto a ieri), su 63.626 persone: di queste sono risultate positive 2.981 (+55), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.320 (+19), 443 sono guarite (+31) e 218 decedute (+5).Degli attuali 2.320 positivi, 493 pazienti (-17) sono ricoverati – di cui 32 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.827 (+36) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.L'articolo **Coronavirus: in ... Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : diminuiscono i ricoveri in Sicilia - 2.926 positivi**

**Coronavirus : diminuiscono i ricoveri in Sicilia - 2.926 positivi**

**Coronavirus : Sicilia - 2.883 positivi in Sicilia - diminuiscono i ricoveri** (Di venerdì 24 aprile 2020) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) – Sne più guariti. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regionena all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 65.165 (+3.015 rispetto a ieri), su 63.626 persone: di queste sono risultate positive 2.981 (+55), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.320 (+19), 443 sono guarite (+31) e 218 decedute (+5).Degli attuali 2.320 positivi, 493 pazienti (-17) sono ricoverati – di cui 32 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.827 (+36) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regionena.L'articolo: in ...

lorepregliasco : Alcuni dati molto strani sui tamponi: in Sicilia e Basilicata il numero di persone testate e di tamponi coincide (q… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,5% Region… - europainitalia : 177mln € di #fondiUE per la linea ferroviaria tra Palermo e Carini in Sicilia???? @ElisaFerreiraEC: la nostra priorit… - radiortm : Coronavirus Sicilia. L'aggiornamento nella Regione al 24 aprile - - Ruggero1991 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,5% Regioni con cre… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Sicilia Coronavirus Sicilia, tutti gli aggiornamenti in diretta Sky Tg24 Emergenza coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di venerdì 24 aprile:

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.368 in Lombardia, 12.509 in Emilia-Romagna, 15.391 in Piemonte, 9.679 in Veneto, 6.133 in Toscana, 3.437 in Liguria, 3.273 nelle Marche, 4.492 nel ...

Coronavirus, il bollettino: malati ancora in calo, 321 in meno. Altri 420 morti, 2.922 guariti

Coronavirus Lazio, bollettino: a Roma 40 nuovi casi ... 1.320 in Friuli Venezia Giulia, 2.320 in Sicilia, 2.079 in Abruzzo, 1.093 nella Provincia autonoma di Bolzano, 322 in Umbria, 804 in Sardegna, ...

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.368 in Lombardia, 12.509 in Emilia-Romagna, 15.391 in Piemonte, 9.679 in Veneto, 6.133 in Toscana, 3.437 in Liguria, 3.273 nelle Marche, 4.492 nel ...Coronavirus Lazio, bollettino: a Roma 40 nuovi casi ... 1.320 in Friuli Venezia Giulia, 2.320 in Sicilia, 2.079 in Abruzzo, 1.093 nella Provincia autonoma di Bolzano, 322 in Umbria, 804 in Sardegna, ...