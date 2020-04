Coronavirus, i veri numeri delle persone sottoposte a tampone Regione per Regione: dati sempre più confortanti per il Sud (Di venerdì 24 aprile 2020) La protezione civile ha comunicato ieri per la prima volta il numero reale delle persone sottoposte a tampone in Italia dall’inizio dell’epidemia: sono un milione, 52 mila e 577, a fronte del numero più elevato di tamponi (un milione, 579 mila e 909). Il numero di tamponi non corrisponde a quello delle persone controllate perchè alcuni soggetti vengono sottoposti a test due o tre volte, in modo particolare per accertarne la guarigione. I dati forniti dalla protezione civile Regione per Regione indicano in modo ancora più chiaro quali sono le Regioni più o meno colpite dalla pandemia di Coronavirus: calcolando il numero delle persone positive a fronte dei casi testato, abbiamo la percentuale reale dei contagiati sul campione delle persone sottoposte a tampone. Come abbiamo già scritto più volte, le Regioni del Sud sono le meno ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Coldiretti : “1 milione i nuovi poveri che hanno bisogno di aiuto per mangiare. Il 20% vive in Campania - il 9% in Lombardia”

Come si diventa poveri - o ancora più poveri - con il coronavirus

Coronavirus - i DATI aggiornati dall’Umbria : solo un caso positivo su 1513 tamponi - aumentano le guarigioni e diminuiscono i ricoveri (Di venerdì 24 aprile 2020) La protezione civile ha comunicato ieri per la prima volta il numero realein Italia dall’inizio dell’epidemia: sono un milione, 52 mila e 577, a fronte del numero più elevato di tamponi (un milione, 579 mila e 909). Il numero di tamponi non corrisponde a quellocontrollate perchè alcuni soggetti vengono sottoposti a test due o tre volte, in modo particolare per accertarne la guarigione. Iforniti dalla protezione civileperindicano in modo ancora più chiaro quali sono le Regioni più o meno colpite dalla pandemia di: calcolando il numeropositive a fronte dei casi testato, abbiamo la percentuale reale dei contagiati sul campione. Come abbiamo già scritto più volte, le Regioni del Sud sono le meno ...

Corriere : ?? Coronavirus, quali sono i veri numeri in Italia? Secondo Massimo Galli, primario di Malattie infettive dell'Osped… - redazioneiene : Spuntano altre mille vittime da un riconteggio: quali sono i veri numeri dell’epidemia in Cina? #Covid_19 - Corriere : «Sei milioni di contagiati»: ecco i veri numeri dell’epidemia in Italia - CiccioIlBrillo : @AndreaDringoli @disinformatico Controlli a tappeto non vuol dire a tutti, significa a campione.. si possono fare u… - alpha_joe1 : buona parte dei nostri'scienziati'definivano il Coronavirus una malattia poco più fastidiosa di una comune influenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus veri Coronavirus, l’illusione della grande fuga da Milano. Ecco i veri numeri degli spostamenti verso sud la Repubblica Paolo Maldini: “E’ necessario giocare, altrimenti crolla tutto”

Ha avuto il coronavirus e ha vinto la personale battaglia con la malattia, da vero campione anche fuori dal terreno di gioco. Paolo Maldini è stato tra gli esponenti del calcio italiano a contrarre il ...

Coronavirus, 25 aprile Lega: “Il lato positivo: dopo tanti anni niente manifestazioni violente e di odio”

Loro sono i veri eroi ed i protagonisti di questo momento storico così drammatico, e la nostra memoria li ricorderà per aver combattuto da soli, in prima linea, contro un nemico vigliacco e invisibile ...

Ha avuto il coronavirus e ha vinto la personale battaglia con la malattia, da vero campione anche fuori dal terreno di gioco. Paolo Maldini è stato tra gli esponenti del calcio italiano a contrarre il ...Loro sono i veri eroi ed i protagonisti di questo momento storico così drammatico, e la nostra memoria li ricorderà per aver combattuto da soli, in prima linea, contro un nemico vigliacco e invisibile ...