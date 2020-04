Coronavirus a Napoli, 4 nuovi contagi e un decesso: il bollettino (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono quattro le persone contagiate a Napoli nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal resoconto giornaliero diffuso dal comune di Napoli e dall’Asl Napoli 1 centro e relativo al bollettino dell’Unità di Crisi della regione Campania diramato giovedì sera (23 aprile). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono 878 i casi registrati nella città di Napoli. Nelle ultime 24 ore si è registrato anche un decesso (55 i totali) e 21 nuovi guariti (241 i totali di cui 23 clinicamente guariti). Negli ospedali della città i napoletani ricoverati in terapia intensiva sono 12 mentre quelli in reparto sono 163. In isolamento domiciliare ci sono 419 persone. L'articolo Coronavirus a Napoli, 4 nuovi contagi e un decesso: il bollettino proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Coronavirus a Napoli : morto infermiere 57enne del Cardarelli - era anche sindacalista

Coronavirus a Napoli - morto inferimere 57enne del Cardarelli - era anche sindacalista

