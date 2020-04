Comandante Polizia Locale | vergogna Regione Lazio | esclusi da test

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – “Se questo e’ veramente il contenuto della delibera di Giunta regionale approvata oggi in merito alle indicazioni suisierologici, dove non e’ stato inserito alcun riferimento alla, la ritengo una cosa vergognosa. È da un anno che lavoro senza percepire alcun compenso e non esitero’ a destinare parte della mia pensione per far eseguire tutti inecessari agli appartenenti al Corpo delladi Roma Capitale presso laboratori o strutture private”. Cosi’ ildelladi Roma Capitale, Antonio di Maggio, riguardo l’approvazione della delibera della Giunta dellain merito alle indicazioni suisierologici su operatori sanitari e delle forze dell’ordine.