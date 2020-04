Città Metropolitana: Villa Altieri, avanti con tour virtuale (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – Prosegue, con la pubblicazione del secondo video, interamente realizzato dal personale della Citta’ Metropolitana di Roma Capitale, il percorso di visite virtuali per conoscere le collezioni e le biblioteche di Villa Altieri. In questo video, l’approfondimento sui preziosi tesori della Collezione archeologica della Villa, aprendone le porte della conoscenza dei cittadini di Roma, del territorio e non solo. “Una collezione non grandissima ma ricostruita con estrema cura in un percorso museale di grande pregio, che contiene opere di ogni epoca, dall’eta’ romana imperiale all’epoca medioevale e moderna, impreziosita dai materiali che un tempo adornavano la Villa. Il grande lavoro delle nostre professionalita’ interne, storici e archeologi in primis, che curano l’esposizione, hanno realizzato questo documento che scegliamo di ... Leggi su romadailynews Città Metropolitana - Zotta : per cittadini nuovo geoportale cartografico

Città Metropolitana Napoli - ai dipendenti prime 6000 mascherine dalla Cina

Città Metropolitana Roma : acquistate 10mila mascherine da distribuire ai Comuni (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – Prosegue, con la pubblicazione del secondo video, interamente realizzato dal personale della Citta’di Roma Capitale, il percorso di visite virtuali per conoscere le collezioni e le biblioteche di. In questo video, l’approfondimento sui preziosi tesori della Collezione archeologica della, aprendone le porte della conoscenza dei cittadini di Roma, del territorio e non solo. “Una collezione non grandissima ma ricostruita con estrema cura in un percorso museale di grande pregio, che contiene opere di ogni epoca, dall’eta’ romana imperiale all’epoca medioevale e moderna, impreziosita dai materiali che un tempo adornavano la. Il grande lavoro delle nostre professionalita’ interne, storici e archeologi in primis, che curano l’esposizione, hanno realizzato questo documento che scegliamo di ...

ArpaPiemonte : I suoni che (ci) mancano. Le immagini del video, riprese in questi giorni, sono accompagnate da suoni registrati ne… - RegioneER : #InfrastruttureER, da @RegioneER 5 mln a Province e Città metropolitana di Bologna per migliorare la SICUREZZA del… - 100000_anni : RT @USB_PI: #coronavirus #RSA #usb USB: i dati dell'ATS Città Metropolitana di Milano sulle strage nelle RSA sono reali o manca qualcosa?.… - egazette1 : Gruppo Cap rinvia le #bollette dell’#acqua per imprese ed enti pubblici della città metropolitana di Milano La misu… - CislMilano : RT @Secondowelfare: La Fondazione Welfare ha lanciato 'Partita AttIVA', una nuova opportunità di finanziamento per liberi professionisti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Città Metropolitana Infrastrutture, dalla Regione 5 milioni di euro a Province e Città metropolitana di Bologna per la sicurezza delle strade Regione Emilia Romagna