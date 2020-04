Barcellona, Griezmann: il francese è molto meno pericoloso rispetto alle stagioni precedenti (Di venerdì 24 aprile 2020) Griezmann sta molto faticando nella sua prima stagione a Barcellona. I numeri mostrano il suo calo offensivo L’acquisto di Griezmann da parte del Barcellona è stata una delle operazioni di mercato più importanti dell’anno precedente. Il francese sta però deludendo: non riesce a intendersi bene con Messi visto che spesso occupano le stesse zolle. Non sta aiutando bene una squadra che soffre tremendamente l’assenza di profondità e verticalità: il francese tende infatti a volere palla sulla figura. Spesso è confinato a sinistra, posizione in cui non riesce a incidere, visto che patisce molto quando non può rientrare sul piede forte. I numeri dimostrano il suo crollo offensivo: appena 0.31 Expected Goals su azione per 90′, mentre con i colchoneros aveva quasi sempre superato gli 0.40. Anche come rifinitore è ... Leggi su calcionews24 Lautaro al Barcellona?/ Calciomercato : l'Inter chiede in cambio Griezmann

Barcellona - 8 sul piede di partenza : ci sono anche Rakitic e Griezmann

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Griezmann Dalla Spagna, Griezmann stufo del Barcellona e di Messi: vuole il Psg ItaSportPress eFootball PES 2020: al via questa domenica il torneo #StayHomeWithPES

Konami ha annunciato oggi il torneo #StayHomeWithPES Tournament che vedrà alcuni tra i più importanti calciatori di fama internazionale sfidarsi a eFootball PES 2020, con la partecipazione di Antoine ...

