Senza reddito e con una neonata: la drammatica storia di Carmine (Di giovedì 23 aprile 2020) La drammatica testimonianza arriva dalla provincia di Crotone: è la storia di un padre, Carmine, che non sa come sfamare la figlia Buoni spesa non concessi e portafoli vuoti (foto Pixabay)Carmine vive a Cutro, in provincia di Crotone. Nell’ultimo mese è stato costretto a chiudere la sua attività per l’emergenza coronavirus ed ora si ritrova Senza reddito e con una neonata. La sua storia drammatica, è quella di tante famiglie italiane, che devono far fronte ad una situazione di emergenza dovuta alla pandemia e sesso non sanno come fare. “Da due mesi siamo Senza reddito ed il sindaco mi ha liquidato subito dicendo che non ho diritto ai buoni spesa perché possessore di partita iva”, scrive Carmine alla redazione di Fanpage. Il paese in cui risiede, Cutro, ha ricevuto 120mila euro dallo Stato da erogare in buoni ... Leggi su chenews “Da due mesi senza reddito e con una neonata - per il Comune non abbiamo diritto ai buoni spesa”

Dino Giarrusso : «Pensate cosa sarebbe ora l’Italia senza il reddito di cittadinanza» | VIDEO

L’altra emergenza causata dal Covid-19 : 21 milioni in difficoltà economiche - la metà senza reddito (Di giovedì 23 aprile 2020) Latestimonianza arriva dalla provincia di Crotone: è ladi un padre,, che non sa come sfamare la figlia Buoni spesa non concessi e portafoli vuoti (foto Pixabay)vive a Cutro, in provincia di Crotone. Nell’ultimo mese è stato costretto a chiudere la sua attività per l’emergenza coronavirus ed ora si ritrovae con una. La sua, è quella di tante famiglie italiane, che devono far fronte ad una situazione di emergenza dovuta alla pandemia e sesso non sanno come fare. “Da due mesi siamoed il sindaco mi ha liquidato subito dicendo che non ho diritto ai buoni spesa perché possessore di partita iva”, scrivealla redazione di Fanpage. Il paese in cui risiede, Cutro, ha ricevuto 120mila euro dallo Stato da erogare in buoni ...

agorarai : 'Tutti facevano ironia sul reddito di cittadinanza, ma grazie a quello le persone che rischiano di finire in mano d… - rubio_chef : Pecore senza palle che si intascano il reddito di cittadinanza anche se non je serve, governate da ignoranti e crim… - PDibattista : RT @agorarai: 'Tutti facevano ironia sul reddito di cittadinanza, ma grazie a quello le persone che rischiano di finire in mano degli usura… - mrcllznn : RT @mariamacina: “I braccianti per lavorare i campi non si trovano, perché la manodopera scarseggia? Alleggeriamo la burocrazia e ingaggiam… - brunogrossi67 : RT @saraosalvatore: I ns magistrati sono sempre più creativi: ad un delinquente clandestino abusivo senza permesso di soggiorno un giudice… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza reddito “Da due mesi senza reddito e con una neonata, per il Comune non abbiamo diritto ai buoni spesa” Fanpage.it Decreto aprile 2020: bonus figli Rem, bonus 800 euro e CIG, vacanze

Il Rem reddito di emergenza è una forma di contributo, un bonus di 500 euro per tutti quei lavoratori che rischiano di restare senza reddito fisso a causa dell’emergenza Coronavirus, come ad esempio: ...

Raccolti marciscono nei campi: perché non vanno quelli col reddito di cittadinanza?

Il concetto non è sbagliato, lo Stato ha aiutato le persone in difficoltà, senza lavoro. Persone che in questo momento di emergenza, soprattutto per il settore agricolo Made in Italy, avrebbero la ...

Il Rem reddito di emergenza è una forma di contributo, un bonus di 500 euro per tutti quei lavoratori che rischiano di restare senza reddito fisso a causa dell’emergenza Coronavirus, come ad esempio: ...Il concetto non è sbagliato, lo Stato ha aiutato le persone in difficoltà, senza lavoro. Persone che in questo momento di emergenza, soprattutto per il settore agricolo Made in Italy, avrebbero la ...