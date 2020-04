Paola Di Benedetto rompe il silenzio: ‘Ognuno gioca le sue carte’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Paola rompe il silenzio Da quando Paola Di Benedetto ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di non rispondere ai suoi ex compagni d’avventura. Sossio Aruta, per esempio, ha sbottato sui social perché ha parlato di una vittoria fasulla. Ha semplicemente tanti follower che, aggiunti a quelli di Federico Rossi, le hanno assicurato il podio. Anche Salvo Veneziano ha giustificato così la fine del reality. Come se non bastasse Paola ha ricevuto delle critiche legate alla sua fisicità. Fernanda Lessa le ha dato della grassa durante una diretta Instagram con Clizia Incorvaia. Stufa di tutto ciò, è intervenuta per mettere a tacere chi non ha speso belle parole per lei. ‘Il mio fidanzato mi ha supportato’ Paola rompe il silenzio stavolta, stanca di leggere commenti poco carini. Secondo Ivan Gonzalez è stata ... Leggi su kontrokultura Paola Di Benedetto dopo il GF Vip rivela : “Sono scoppiata in lacrime”

