Municipio X | Nea Rugby Ostia a meta per i più bisognosi

(Di giovedì 23 aprile 2020) Roma – Scendono in campo con la passione e la sportività che li contraddistingue. I ragazzi della NEA, collaborano con ilX per la raccolta alimentare che in questi giorni l’Amministrazione lidense ha predisposto per supportare quanti in questo periodo, a causa dell’emergenza sanitaria, si trovano in difficoltà. Oggi e domani, 19 dei 40 atleti, in rappresentanza della task force allestita dalla società sportiva, saranno davanti al supermercato di viale della Stella Polare per sollecitare quanti vanno a fare la spesa, a donare generi alimentari a chi ha perso il lavoro, a coloro che segnalati dai servizi sociali del, hanno necessità di un supporto tangibile. “Confermo che i cittadini del nostro territorio stanno dimostrando di avere un grande cuore -dichiara la Presidente Giuliana Di Pillo- il mio ...