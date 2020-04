Marina La Rosa contro Vittorio Feltri Meridionali inferiori? Solo una cosa | S*CA!

(Di giovedì 23 aprile 2020)Lapunta il ditodopo le terribili dichiarazioni sui: "sento il bisogno come un vomito che non si può trattenere: SUCA!"

_DAGOSPIA_ : 'VITTORIO FELTRI, SUCA!',IL GRAFFIO SOCIAL DELLA ‘GATTAMORTA’MARINA LA ROSA - dgiuse2 : RT @31luglio1: Riconosco l’amore dal boato – dal trillo beato – lungo tutto il corpo! Marina Ivanovna Cvetaeva ph Rosa Verhoeve https://t… - 31luglio1 : Riconosco l’amore dal boato – dal trillo beato – lungo tutto il corpo! Marina Ivanovna Cvetaeva ph Rosa Verhoeve - ilcirotano : Ritornano anche quest'anno le piantine di rosa di Santa Rita - Cirò Marina - - linda_italy : @Paolo__Ferrara @giulianadipillo proprio perché vogliamo tornare fuori usate il tempo rimasto x far pulire parchi/m… -

Ultime Notizie dalla rete : Marina Rosa

Il Sussidiario.net

Marina La Rosa contro Vittorio Feltri. La ex gatta morta del primo Grande Fratello ha deciso di prendere una chiara posizione dopo le terribili dichiarazioni rilasciate dal giornalista e direttore di ...La levata di scudi contro Vittorio Feltri continua. Così, dopo la edicolante calabrese che ha deciso di non mettere più in vendita Libero e dopo il post di Marina La Rosa contro il direttore ...